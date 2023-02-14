الأمن التونسي يعتقل تكفيري هارب من حكم بالسجن بـ48 عاما

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر تكفيري ظل هاربا من حكم بالسجن لمدة 48 عامًا كان صدر ضده.

وأفادت الوزارة، باعتقال العنصر التكفيري في حي خالد بن الوليد التابع لولاية منوبة غرب العاصمة من قبل دورية لفرقة "التوقي من الإرهاب" للحرس الوطني ليل الإثنين، الثلاثاء.

وكانت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة تفتش عن العنصر التكفيري من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 48 سنة، وفق ما جاء في بيان للوزارة.

وانحسر هامش التحرك للجماعات المتشددة في تونس بشكل لافت بعد فترة ازدهار لأنشطتها أعقبت حالة الانفلات الأمني في احداث الثورة عام 2011.

ونفذت خلالها عدة هجمات تسبب في وفاة العشرات من الأمنيين والعسكريين في الجبال والمرتفعات، وفي اغتيال سياسيين اثنين لا تزال التحقيقات القضائية مستمرة بشأنهما حتى اليوم.

ونجحت قوات الجيش والأمن في تصفية العديد من العناصر في عمليات نوعية.