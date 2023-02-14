انطلاق أول قافلة مستلزمات طبية من لبنان إلى سوريا

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أعلن نقيب الأطباء في بيروت يوسف بخاش، اليوم الثلاثاء، انطلاق قافلة المستلزمات الطبية اللبنانية الأولى وطواقم متخصصة إلى سوريا لمساعدة منكوبي الزلزال.

وقال بخاش، في مؤتمر صحفي بمركز "بيت الطبيب" بمنطقة فرن الشباك شرق بيروت: "نلتقي لنعلن انطلاق قافلة المستلزمات الطبية الجراحية الأولى تجاه الأراضي السورية وتسليمها إلى نقيب الأطباء السوري ووزير الصحة العامة (لدى النظام) والهلال الأحمر، بعد أن كان عدد من الطواقم الطبية توجه في وقت سابق للمساهمة بمعالجة المصابين"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "بقي المصابون السوريون يئنون تحت الأنقاض من دون أي مساعدة"، دون مزيد تفاصيل.

ومقابل هذه المبادرة الرسمية، يشهد لبنان عدة مبادرات شعبية سعيا لتقديم العون والمساعدة إلى متضرري زلزال تركيا وسوريا.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.