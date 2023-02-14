نائب التجمع لوزير الشباب: الأساليب السائدة في الإعلام الرياضي تؤدي إلى زيادى الاحتقان

عاطف مغاوي: نتمنى عودة الجماهير والقنوات تنفخ في النار ويزيد الاحتقان

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مواجهة السلوكيات المتطرفة لدى الشباب أولوية قصوى، وأمر منوط بمراكز الشباب، والتي تفتقد إلى بنية حقيقية وتعاني تردي عام وشمل.

وأضاف مغاوري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مخاطبًا وزير الشباب أشرف صبحي: "هناك انتشار سرطاني للملاعب الخاصة، التي تقام على أراضي زراعية، ويتم تأجيرها بالساعة، ويستهلكوا كشافات ضخمة وكهرباء، دون رقابة أبدًا في الكتل السكنية"، في الوقت نفسه شدد على أن مستقبل مصر في الرياضة ويحتاج تدخل عاجل.

ووجه مغاوري تساؤلًا للوزير: "مارأيك في اللغة المتداولة في الإعلام الرياضي"، موضحًا أن الأساليب السائدة تؤدي إلى زيادى الاحتقان.

وأضاف: "وسط كل هذه الأماني لعودة الجماهير للملاعب، نجد من ينفخون في النار، حيث أصبحت القنوات الرياضية منصات للتراشق للسب، رغم وجود أحكام قضائية نهائية تردع بعض من يظهروا فيها، ورغم ذلك لايزال هناك تحدي للذوق العام".

يذكر أن أعضاء مجلس النواب، قد خصصوا الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمواجهة وزير الشباب والرياضـة بنحو 136 أداة رقابية، حيث يدفع النواب بـ119 طلب إحاطة و15 سؤالا عن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات.

كما تتضمن الأدوات الرقابية البرلمانية إشكالية عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وعن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية وعن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا وعدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين وضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية.