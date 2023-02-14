شكري يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري توجه، اليوم الثلاثاء، من مدينة دبي حيث شارك في القمة العالمية للحكومات، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والذي ينعقد يومي غد وبعد غد على مستوى وزراء الخارجية، وتسبق أعماله انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أبو زيد - في بيان صحفي - أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي سوف يناقش في دورته الجديدة عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، ومن أهمها: تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الإفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تفعيل وكالة الدواء الإفريقية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية، على هامش مشاركته، بعدد من وزراء الخارجية الأفارقة، للتباحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا القارة محل الاهتمام المشترك، كما يلتقي بعدد من المسئولين من خارج القارة الذين يحرصون على التواجد على هامش أعمال القمة الإفريقية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن عددا من الضيوف سوف يشاركون بإلقاء بيانات خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي هذا العام، مثل وزير خارجية أسبانيا خوسي بوينو، ووزير الدولة للشئون الإفريقية الإماراتي شخبوط بن نهيان.

يشار إلى أن الدورة الـ36 لقمة الاتحاد الإفريقي تعقد هذا العام تحت عنوان "تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وتبدأ أعمالها يوم 18 فبراير الجاري، وتستمر لمدة يومين.