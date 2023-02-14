الجيش التايواني: لم نرصد مناطيد تجسس صينية كبيرة

قالت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم رصد أي مناطيد مراقبة صينية فوق الجزيرة، وإن البالونات الصينية التي شوهدت هي لأغراض الأرصاد الجوية.

وقال الميجور جنرال ون تشي هوانج، مساعد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للاستخبارات، التابعة للوزارة اليوم الثلاثاء: "من الصعب أن تقوم مثل هذه المناطيد التي تطير بحرية في الطبقة الجوية الأقرب للأرض، والتي تم رصدها في محيط تايوان، بأي عمل استخباراتي".

وجاءت تصريحات المسؤول بعدما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس الاثنين، أن تايوان رصدت عشرات الرحلات الجوية للمناطيد العسكرية الصينية في مجالها الجوي، نقلا عن مسؤولين حكوميين لم تفصح الصحيفة عن هويتهم.

ووفقا لهوانج، لم ترصد تايوان أي جسم طائر يهدد الأمن.

وقال هوانج إنه إذا تم التعرف على مثل هذا الجسم، تقوم القوات المسلحة بإسقاطه حال دخوله أراضي تايوان.

ورفض هوانج التلميح إلى أن تايوان قد أخفقت في مراقبة المناطيد الصينية بشكل كامل.

وقال هوانج في مؤتمر صحفي "راقبنا عن كثب جميع الأجسام الطائرة في المناطق المحيطة أو التي تدخل مجالنا الجوي".

وأضاف هوانج أن مناطيد المراقبة الصينية الكبيرة، مثل تلك التي قالت واشنطن إنها أسقطتها مؤخرا فوق المياه الأمريكية، قادرة على التحكم في الاتجاهات ولديها نظام دفع خاص بها.