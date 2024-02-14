انفجار في أنابيب للغاز الطبيعي غربي إيران

وقع انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، في خط أنابيب توزيع رئيسي للغاز الطبيعي في قضاء بوروجين بمحافظة "جهارمحال وبختياري" غربي إيران.

وقال قائمقام بوروجين فتاح كرمي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن حريقا تلاه انفجار وقعا في خط أنابيب توزيع رئيسي للغاز الطبيعي في منطقة "هلوائي" بجهارمحال وبختياري، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء، مؤكدا أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى موقع الانفجار.

ومن جانبه، أكد مدير الإطفاء في بورجين إسماعيل يزداني، عدم ورود أي معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى جراء الانفجار.

وبدوره، وصف مدير التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد أكلي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، الانفجار بأنه "عمل تخريبي".

وقال: "هذا عمل تخريبي إرهابي، واجتمع وزير النفط (جواد أوجي) ونواب الوزير والمؤسسات الأمنية المعنية بشكل عاجل عقب الانفجار"، دون مزيد تفاصيل.

وشدد على أن الانفجار لم يتسبب بأي مشاكل فيما يخص توزيع الغاز بعموم البلاد، باستثناء انخفاض تدفق الغاز وبعض الانقطاعات في بعض القرى القريبة من الخط بمحافظة أصفهان.