أحمد سعد وأصالة يطرحان «سبب فرحتي» احتفالا بعيد الحب

طرح المطرب أحمد سعد، أحدث أغانيه، «سبب فرحتي»، والتي يتعاون فيها مع المطربة السورية أصالة نصري، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

«سبب فرحتي» من كلمات محمد شافعي، وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات الأغنية: «يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك.. انت ألامان وباختصار لو كله مال.. بسند عليك.. انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري.. انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك.. انا كنت مين.. قبل اما اشوف عينِك والين.. قبل اما تيجي تنوري.. قلبي وتمليني بحنين.. ده بكلمتين.. بتهوني الوقت الحزين.. يا حبيبتي واما بتضحكي.. بتحلّي ف عنيا السنين.. يا سبب فرحتي.. يا مقاسماني سكتي.. بتقويني ف دينتي.. وانا جمبك مش هميل.. انا ليكي بَنتِمي.. يا آخري وأولي.. ولا حاجة بتهمني.. طول ما انا شايفك بخير».

وتأتي الأغنية تزامنا مع إحياء الثنائي أصالة وأحمد سعد، حفلا غنائيا، على مسرح الكويت أرينا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت.