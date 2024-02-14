اعتقال ألماني في روسيا بتهمة حيازة حلوى مخدرة

اعتقل ألماني / 38 عاما / في مطار بولكوفو في مدينة سان بطرسبرج في روسيا لحيازته حلوى "جيلي" تحتوي على القنب في حقيبته.

وأعلنت الجمارك يوم الثلاثاء أنه تم العثور على حقيبة تحتوي على ستة أطعمة مخدرة، بوزن إجمالي قدره 20 جراما، بحوزة الرجل عند دخوله روسيا. وأظهر اختبار سريع أن هذه الحلوى تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول، المكون الفعال الرئيسي في القنب.

وفي حال إدانته بحيازة مخدرات، قد يواجه المسافر الألماني عقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في روسيا، حسبما ذكرت مؤسسة "آر بي سي" الإعلامية.

وكان الرجل قد سافر جوا من هامبورج إلى سان بطرسبرج عبر اسطنبول.

يذكر أنه تم اعتقال لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، التي لعبت لناد روسي، في روسيا في عام 2022 بسبب كميات صغيرة من زيت القنب.

وحكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، ولكن تم تبادلها بتاجر أسلحة روسي مسجون في الولايات المتحدة.