قالت ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية إن زيجتهما ممتدة منذ أربعين عاما، وأنها تزوجته في سن 15 سنة، مضيفة: أخدني طفلة وأنا اعتبرته أبويا وأخويا وصاحبي، والحمد لله كملنا المشوار وأدينا رسالتنا وأصبح لدينا ثلاثة أحفاد محمد لديه أحمد ومنى بينما بنتي وردة لديها ياسين.

وعلقت على تحول لقب عدوية لاسم شهره قائلة: كان بيحب الفنان الراحل محمد رشدي وكان بيغني ليه أغنية عدوية ولما حصل الخطأ المطبعي على أحد الإسطوانات وبقى الاسم «عدوية بدلا من العدوي قال خلاص خلوها كده بسبب حبه للراحل محمد رشدي.

وروت رحلة قدومه لشارع محمد على قائلة: «كان طالبا وكان بيقرأ قران بطريقة موسيقية، فضلوا يضربوه لحد ماخرج من المدرسة وراح لأحد من إخواته وجعله يعمل مع زوجها في ورشة نجارة ولم يستمر لانه لم يحبها وهرب وجاء للقاهرة لشارع محمد على».

لفتت زوجته أنه شارك في أفراح كثيرة وعندما شارك في عيد ميلاد الفنانة شريفة فاضل إستمع إليه مأمون الشناوي، أخبره بأنه يملك صوتا رائعا قائلة: «قله أنت صوت محصلش وبالفعل أخده لشركة صوت الحب ومن هنا كانت بداية الإنتاج».