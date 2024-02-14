كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة البحر الشرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت العديد من صواريخ كروز قبالة البحر الشرقي اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت الصواريخ التي تم إطلاقها حوالي الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي فوق مدينة وونسان على الساحل الشرقي، دون تحديد عدد الصواريخ.

وأضافت في رسالة نصية أرسلت للصحفيين: "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، ينسق جيشنا عن كثب مع الولايات المتحدة لرصد إشارات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبة للأنباء أن هذه هي خامس مرة تطلق فيها بيونج يانج صواريخ كروز هذا العام.