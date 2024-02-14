بولونيا يقتحم المربع الذهبي في الدوري الإيطالي

واصل فريق بولونيا صحوته بفوز ثمين على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2/صفر مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ريكاردو أورسوليني، وينز أودجارد هدفي المباراة في الدقيقتين 12 و95.

وحقق بولونيا انتصاره الثالث على التوالي، ليخوض صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

أما فيورنتينا فقد تكبد خسارته التاسعة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثامن متخلفا بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز السابع.