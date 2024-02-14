استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين وسط قطاع غزة

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استشهد ستة فلسطينيين في قصف إسرائيلي، استهدف منزلين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأنّ طيران الاحتلال قصف منزل عائلة نويجع، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المجاورة.

كما استشهد مواطنان وأصيب خمسة آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو مهادي قرب دوار أبو صَرار غرب المخيم.

وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس يشهد قصفا عنيفا، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى.

وشن الطيران الحربي ثلاث غارات على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، حيث تصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي الأمل غرب خان يونس.

ودمَّر الاحتلال منزلا لعائلة أبو سنيمة شرق رفح جنوب قطاع غزة، وشن غارتين على محيط منطقة التوام شمال غرب القطاع.