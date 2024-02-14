طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية المسئولين التنفيذيين المنوط بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان مذاكرة ودراسة ملفاتهم.

وقال السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم "المسئول يذاكر كويس الموضوعات التي يتحتم عليه إحضار ردود وافية عنها للنواب، احنا مش جايين ندوة".

وأضاف السجيني: "احنا في اجتماعات برلمان مصر، من أقدم برلمانات العالم وفي المنطقة والشرق الأوسط، ولابد من مراعاة ذلك للجميع".

جاءت كلمات السجيني خلال اجتماع اليوم الذي يناقش طلبات إحاطة تتعلق بمحافظة قنا، بحضور أشرف الداودي، محافظ قنا.

وخاطب السجيني المسئولين التنفيذيين بمحافظة قنا المشاركين في الاجتماع "ردودكم غير واضحة وغير محددة".

تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمه من النائبين، عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عاما على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.

كما تناقش طلبات بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق.

وطالب السجيني بضرورة معاينه حقيقية على أرض الواقع للطلبات المنظورة ومراجعة الاشتراطات على أن يتم إفادة اللجنة رسميا خلال أسبوع.