سوليفان: واشنطن قلقة بشأن التصعيد في الحدود الشمالية لإسرائيل

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن واشنطن قلقة بشأن التصعيد في الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضاف سوليفان، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل من أجل إيجاد طرق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وشدد على أن واشنطن ستوفر قدرات لإسرائيل للدفاع عن نفسها بعد تمرير مجلس النواب لحزمة المساعدات.

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل على تجاوز العقبات من أجل إدخال المزيد من المساعدات لغزة.

وحول حزمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قال إن عدم تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل سيكون وخيما على الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف: "نسعى لتحقيق السلام في غزة وإسرائيل والعمل لاحقا على حل الدولتين. كما نضغط بشدة من أجل إدخال المساعدات للمدنيين في غزة عبر معبر رفح".

وقال سوليفان "يجب أن يكون للمدنيين في رفح مكان آمن يذهبون إليه".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن صاروخا أصاب قاعدة عسركية في صفد ودمر مبنيين بشكل شبه كامل، كما تسبب الارتطام بأضرار ثانوية للمباني الأخرى المحيطة.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، شن موجة غارات واسعة على أراضٍ لبنانية، شملت أهدافا لقوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".