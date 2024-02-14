ناصر ماهر: «كنت بلعب في الأهلي وعندي حتة جوه قلبي للزمالك»

تحدث ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك، عن كواليس انتقاله إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال ناصر ماهر في تصريحات تليفزيونية: «تعبت لكي أنتقل للزمالك وكنت مصمم على هذه الخطوة؛ لأنها ستضيف لي الكثير في مسيرتي، ولكن كنت أشعر بأنني سأنتقل إلى الزمالك عندما كنت لاعبا في الأهلي؛ بسبب عشق والدي لهذا الفريق».

وأضاف: «زعلت جدًا لما مسؤولو فيوتشر أخبروني أن انتقالي للزمالك فشل يوم 30 يناير الماضي، وقولت لهم بأنني سأنتقل إلى هناك وسعيت كثيرًا لحسم هذه الخطوة، وأنا مبسوط إني موجود في نادٍ كبير مثل الزمالك».

وتابع ناصر ماهر: «والدي - الله يرحمه - كان زملكاوي جدًا وهو أقرب شخص لي، وبسببه اتأكدت أن أي زملكاوي بيفهم كورة جدًا، معجب جداً بجمهور الزمالك، شكلهم في المدرج مختلف، أفضل مبارياتي كانت ضد الزمالك، لأن الأجواء في المدرج رائعة وطريقة تشجيعهم مختلفة».

وواصل: «كان هناك ضغوط كثيرة عليا عشان لا أنتقل إلى الزمالك، ولكني أبلغت إدارة فيوتشر إني لن سأنتقل للزمالك وهذا قراري النهائي، وأنا سعيد جدا إنني ألعب في هذا النادي العظيم حاليًا».

وأكمل: «أثناء توقيع عقود انتقالي للزمالك أحمد سليمان سألني عن الراتب الذي أريده، أخبرته إنني أريد اللعب في الزمالك فقط ووقعت دون معرفة قيمة راتبي، إنك تلعب في نادي عظيم وجماهيره تحبك قبل ما تلعب مع الفريق هذا أفضل من أي فلوس».

وتابع: «كنت بلعب في الأهلي وعندي حتة جوه قلبي للزمالك علشان والدي كان زملكاوي، في أندية فيها نجوم مثل الأهلي بس الزمالك عنده أساطير أمثال شيكابالا وعبدالله السعيد ومحمد عبد الشافي».

وزاد ناصر ماهر: «لي الشرف بالتواجد داخل نادي الزمالك، أحد أفضل الأندية في إفريقيا نادي عظيم، تعبت من أجل أخذ هذه الخطوة، ومش عايز فلوس من الزمالك مش هيرضيني غير البطولات».

وأتم: «أفضل شخص في حياتي والدي رحمه الله كان زملكاوياً، لو موجود معي الآن سيكون سعيداً بانضمامي للزمالك، والدي جعلني أكتشف شيئا مهمًا، أن كل زملكاوي يفهم في الكرة جدًا وشعرت منه هذا الأمر».