محمد صلاح يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

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زف محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بشرى سارة لجماهير الريدز، بشأن مشاركته في المباريات مع الفريق مجددا.

يغيب محمد صلاح عن المشاركة في المباريات منذ 18 يناير الماضي، بعد إصابته في العضلة الخلفية بمباراة منتخب مصر أمام غانا بكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ليغادر صلاح البطولة متوجها لإنجلترا للخضوع لبرنامج تأهيلي.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة وهو يشير بعلامة النصر، في إشارة من الدولي المصري لاقتراب مشاركته في المباريات مع ليفربول مجددا.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثاني في ترتيب هدافي البريميرليج في الموسم الحالي 2023-2024 برصيد 14 هدفا خلف هالاند المتصدر ولديه 16 هدفا.

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ52 ويتبقى له مباراة أقل.