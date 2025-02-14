وزير الخارجية يلتقي بالمفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية

التقي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، فالديس دومبروفسكي المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، استكمالا للقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.



في مُستهل اللقاء، هنأ وزير الخارجية المفوض الأوروبي على توليه مسئولية ملفات الاقتصاد والإنتاجية ضمن تشكيل المفوضية الجديدة، وأعرب عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاستفادة من الزخم المصاحب لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.



في سياق متصل، أشار الوزير عبدالعاطي إلى أن مصر لديها إمكانات اقتصادية واعدة، وتولي أهمية خاصة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أهم ركائز تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأضاف بأن مصر عازمة على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحرص على تذليل كل العقبات التي يواجهها المستثمرون في مصر.

كما استعرض الإمكانات والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفا فيها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.