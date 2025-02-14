وزير الخارجية يرحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي وذلك يوم الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

وطلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنا الدور المحورى لمصر فى إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، ودعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر تعد شريكا هاما للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أشاد الوزير عبد العاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ صدور الإعلان المشترك لترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأهمية التي توليها مصر للتنفيذ الكامل لكل محاور الشراكة الاستراتيجية.

ورحب وزير الخارجية بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، مشيرا إلى التطلع لدعم رئيس المجلس الأوروبي لسرعة اعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

تطرق اللقاء إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر وحرصها على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذه بالكامل بمراحله الثلاث، وأكد اعتزام مصر تقديم تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.