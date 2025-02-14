جوزيه جوميز يقود الفتح لفوز ثمين أمام الاتفاق في الدوري

تغلب نادي الفتح على مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب عبد الله الدبيل جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب الفتح.

وسجل اللاعب مراد باتنا الهدف الأول للفتح في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، فيما سجل الاتفاق هدف التعادل عن طريق اللاعب فيتينيو في الدقيقة 45+5، بينما سجل فريق الفتح الهدف الثاني في الدقيقة 45+9 عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الفتح إلى النقطة 13 التي يحتل بها المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 25، في المركز التاسع.