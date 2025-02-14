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صرح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن مسيرة روسية تحمل رأسا حربيا شديد الانفجار أصابت قبة الحماية في مفاعل تشيرنوبل الواقع في منطقة كييف الليلة الماضية.

وذكر زيلينسكي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع لم ترتفع جراء الهجوم.

ولم يدل المسئولون الروس بتعليق على الفور، ولم يتسن التأكد بشكل مستقل بشأن مسؤولية روسيا عن الهجوم.

وأضاف زيلينسكي أن الضربة أحدثت تدميرا في القبة وتسببت في اندلاع حريق تم إخماده.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة وقعت في الساعة 0150 صباحا (2350 بتوقيت جرينتش). ولفتت إلى أنه لا يوجد "مؤشر على حدوث صدع في قبة العزل الداخلية".

يشار إلى أن القبة هي غطاء للحماية يحيط بالمفاعل الرابع بالمحطة، الذي انفجر عام 1986 مما تسبب في حدوث واحد من أخطر الحوادث في التاريخ النووي.

وذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عبر منصة إكس أن الضربة التي تعرضت لها محطة تشيرنوبل للطاقة النووية والزيادة التي شهدها النشاط العسكري مؤخرا قرب المحطة الواقعة في زابوريجيا "تؤكد المخاطر المستمرة التي تهدد السلامة النووية"، مضيفا أن الوكالة ما زالت "في حالة تأهب عالية".