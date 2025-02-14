أكد سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي، على أهمية حدث حفل النادي الأهلي التاريخي في معبد حتشبسوت.

وقال المستشار الهندسي لمجلس إدارة الأهلي عبر قناة الأهلي: "نحن في حدث كبير وحلم لنا جميعًا، الخطيب حلم بحلم كبير وسعى لتحقيقه كل أعضاء مجلس الإدارة، الحلم اليوم تحول إلى واقع إلى التنفيذ، ليس مجرد نعرض تصميم ستاد فقط".

وأضاف: "اليوم سنعرض أننا بدأنا العمل، إذا تم التصوير في فرع الأهلي بالشيخ، سيظهر وجود المعدات هناك، الخطيب استطاع تحقيق المعادلة الصعبة".

وأكمل: "تم إصدار الرخصة وتصريح الحفر، الآن سنبدأ العمل، الأمر خرج عن نطاق السيطرة لكونه مجرد فكرة، لكن الآن أصبح واقع حقيقي، ستاد الأهلي بدأ، وستروا اليوم التصميم وكيف بدأ ستاد الأهلي؟".

وأنهى: "اليوم ستروا واقع مستمر، وسنبدأ العد التنازلي مثلما أعلن الخطيب من قبل، 200 أسبوع، وبعدها سنفتح ستاد الأهلي لاستضافة أول مباراة رسمية".