الهلال يتعادل مع الرياض في الدوري السعودي

سقط فريق الهلال في فخ التعادل ضد الرياض بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي.

افتتح محمد كوناتي التسجيل للرياض في الدقيقة 45+1، قبل أن يسجل الرياض هدفا ثانيا في الدقيقة 58 ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، وفي الدقيقة 60 أدرك سالم الدوسري التعادل للهلال.

وجاءت الدقائق الأخيرة وتحديدا في الدقيقة 86 مثيرة للغاية، بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح الهلال بسبب لمسة يد على مدافع الرياض داخل منطقة الجزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن خلف الاتحاد المتصدر صاحب الـ49 نقطة، حيث سيلتقي غدًا مع الوحدة، ويقع الرياض في المركز السابع برصيد 29 نقطة.