وكيل بيسيرو يكشف تفاصيل التعاقد مع الزمالك

كشف مروان الشربيني، وكيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب نادي الزمالك الجديد، عن تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

وقال وكيل بيسيرو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "بيسيرو كان مرحبًا بشدة بفكر العودة إلى مصر وتدريب نادي الزمالك بالأخص".

وأضاف: "التعاقد مع الزمالك لمدة موسم ونصف، ومعه 4 مساعدين أجانب، وسيقود أول تدريب له مع الزمالك غدًا الجمعة، كما سيتولى تدريب الفريق أمام بتروجيت ومن ثم مواجهة الأهلي".

وأكمل مروان الشربيني: "الأمور لم تأخذ وقتا طويلًا إذ سارت بسرعة بسبب رغبة الطرفين في إنهاء المفاوضات، وكان هناك توافق بينهما، بالأخص في وجود أسماء كبيرة مثل أحمد حسام ميدو وحسين السيد".

وأنهى: "بيسيرو كان سعيدًا بوجود الثنائي عبد الله السعيد وأحمد حمدي، وكان أحد الأمور التي سهلت قراره أيضًا، إذ منحه الأريحية".