 وكيل بيسيرو يكشف تفاصيل التعاقد مع الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكيل بيسيرو يكشف تفاصيل التعاقد مع الزمالك

محمد جلال
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 12:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 12:17 ص

كشف مروان الشربيني، وكيل البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب نادي الزمالك الجديد، عن تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

وقال وكيل بيسيرو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "بيسيرو كان مرحبًا بشدة بفكر العودة إلى مصر وتدريب نادي الزمالك بالأخص".

وأضاف: "التعاقد مع الزمالك لمدة موسم ونصف، ومعه 4 مساعدين أجانب، وسيقود أول تدريب له مع الزمالك غدًا الجمعة، كما سيتولى تدريب الفريق أمام بتروجيت ومن ثم مواجهة الأهلي".

وأكمل مروان الشربيني: "الأمور لم تأخذ وقتا طويلًا إذ سارت بسرعة بسبب رغبة الطرفين في إنهاء المفاوضات، وكان هناك توافق بينهما، بالأخص في وجود أسماء كبيرة مثل أحمد حسام ميدو وحسين السيد".

وأنهى: "بيسيرو كان سعيدًا بوجود الثنائي عبد الله السعيد وأحمد حمدي، وكان أحد الأمور التي سهلت قراره أيضًا، إذ منحه الأريحية".


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