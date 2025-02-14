إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ومخيمها ونور شمس

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيمها، بالإضافة إلى مخيم نور الشمس، بالتزامن مع العملية العسكرية التي أطلقتها تل أبيب، ودخلت يومها الـ18 على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن القوات الإسرائيلية دفعت بآليات و4 جرافات عسكرية من النوع الثقيل إلى المدينة من حاجز "تسنعوز" العسكري، المقام عند المدخل الغربي للمدينة، واتجهت صوب مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نشرت دوريات المشاة في شوارع وأحياء المدينة، تركزت في الحي الشمالي تحديداً بمحيط دواري شويكة واليونس، وعرقلت حركة تنقل المركبات، وأوقفتها ودققت في هويات ركابها، وفتشت المواطنين وما يحملونه.

وتواصل القوات الإسرائيلية فرض حصار مطبق على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتنتشر في الشوارع والحارات، وسط مداهمتها للمنازل وتخريبها وتدمير أجزاء منها من جدران وأسطح، مترافقاً مع إطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه كل شيء متحرك.