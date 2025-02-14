جيش الاحتلال يضرب أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على جنوب لبنان مساء الخميس، حيث ادعى الجيش الإسرائيلي أن الهجمات ضربت أهدافا لحزب الله، على الرغم من وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مناطق قرب نهر الليطاني، بما في ذلك بلدات يحمر الشقيف وزوطر الشرقية، بالإضافة إلى بلديات دير سريان وزبقين وياطر.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع وفيات.

وفي الوقت نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن ضرباته استهدفت "مواقع عسكرية لحزب الله تحتوي على أسلحة ومرابض إطلاق صواريخ تشكل تهديدا مباشرا للجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وتواصل إسرائيل تنفيذ ضربات متقطعة في جنوب وشرق لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.