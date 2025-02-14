ثقافة الغربية تحتفل بـ ليلة النصف من شعبان وتستعد لاستقبال رمضان

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، حفلًا فنيًا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بليلة النصف من شعبان.

بدأت فعاليات الحفل بعزف النشيد الوطني، تلاه تقديم فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد فتحي، لعدد من الابتهالات والأناشيد الدينية، من بينها: في هواه خير العباد، لأجل النبي، أحباب رسول الله، يا صلاة الزين، بحبك وبريدك، مولاي، وسبحانك ربي سبحانك.

أقيم الحفل بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ومن خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، والذي يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وفي إطار الاستعدادات، تم تجهيز برنامج حافل للاحتفال بالشهر الفضيل داخل جميع المواقع الثقافية بالمحافظة، ويتضمن العديد من الفعاليات الفنية، منها: عروض الفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والإنشاد الديني، وكورال الأطفال، والأداء الحركي والباليه، إلى جانب عدد من معارض الفن التشكيلي، والورش الفنية للأطفال، بالإضافة إلى المحاضرات والندوات الدينية.