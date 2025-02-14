أمين نقابة المعاشات: نأمل أن تبدأ الزيادة من 500 جنيه بعد تأجيل العلاوة السنوية

أعرب إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، عن أمله في أن تكون الزيادة المقررة للمعاشات ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة مناسبة للظروف الحالية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن أصحاب المعاشات يحصلون على العلاوة السنوية في شهري مارس وأبريل على مدار العامين الماضيين؛ لكنها ستؤجل هذا العام إلى شهر يوليو.

وأشار إلى أن تأجيل العلاوة شهرين إضافيين يزيد من تطلعات أصحاب المعاشات إلى أن تكون الزيادة في الحزمة الاجتماعية «مناسبة».

وأعرب عن تمنياته بأن تبدأ قيمة الزيادة من 500 جنيه أو أكثر، قائلا: «نأمل أن تكون الزيادة مناسبة وتلبي احتياجات أصحاب المعاشات في ظل الظرف الحالي، التمنيات تبدأ من 500 جنيه فأكثر».

وعلق على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة الأجور خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس، قائلا: «أصحاب المعاشات يشتكون أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عن الأجور والمرتبات ولم يذكر المعاشات، لكن أنا أتفهم ذلك والناس تتفهم أنه أكد في تصريحات السابقة أن الحزمة الاجتماعية تشمل كل من يتقاضى أجورًا ومعاشات».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخميس، عن انتهاء الحكومة من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام، مؤكدا أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين الأول خلال الـ3 أشهر المقبلين، والجزء الثاني هو زيادة الأجور والمعاشات أول يوليو.