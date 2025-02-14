ريال بيتيس يضع قدما في دور الستة عشر بدوري المؤتمر الأوروبي

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وضع ريال بيتيس الإسباني قدما في دور الستة عشر ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على مضيفه جينت البلجيكي 3/صفر، مساء الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر بالبطولة.

وتقدم ريال بيتيس عن طريق أنتوني في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله سيدريك باكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 84 سجل سيرجي ألمتيرا الهدف الثالث للفريق الإسباني.

وفي مباراة أخرى، عاد هايدنهايم الألماني من فوز ثمين على أرض مضيفه كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 2/1.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل كوبنهاجن هدف التقدم عن طريق جوردان لارسون، قبل أن يدرك توماس كيلر التعادل لهايدنهايم في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 85 سجل تيم سيرسليبن الهدف الثاني لهايدنهايم.

وتعادل بافوس القبرصي مع مضيفه أومونيا 1/1.

وتقدم أومونيا في الدقيقة 51 عن طريق ويلي سميديو من ضربة جزاء، قبل أن يدرك بافوس التعادل في الدقيقة 84 عن طريق ميسلاف أورشيتش.

من جانبه خطف بوراتس بانيا لوكا البوسني فوزا في الدقائق الأخيرة على ضيفه أولمبيا ليوبليانا السلوفيني 1/صفر.

وسجل ساندي أوجرينيك هدف المباراة الوحيد للفريق البوسني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتقام مباريات الإياب لملحق دور الستة عشر بالبطولة الاسبوع المقبل.