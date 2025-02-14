سان لورينزو يفوز على بلاتينسي في الدوري الأرجنتيني

تخلص سان لورينزو من تعادلاته، التي استمرت في مباراتيه الماضيتين بالدوري الأرجنتيني، بعدما تغلب 2-1 على ضيفه بلاتينسي، مساء الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

وأسفرت بقية مباريات المرحلة، التي أقيمت في نفس اليوم، عن فوز تاليريس كوردوبا 1-0 على مضيفه مارتين دي سان خوان، وأتلتيكو توكومان على ضيفه سارمينتو 5-0 بالمجموعة الثانية أيضا.

في حين تعادل يونيون سانتا في، مع ضيفه انيستتوتو، بدون أهداف، في المجموعة الأولى.

وبادر فيسنتي تابوردا بالتسجيل لمصلحة بلاتينسي في الدقيقة 31، لكن سرعان ما أحرز أندريس فومبيرجار، هدف التعادل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

ومنح فومبيرجار، النقاط الثلاث لمصلحة سان لورينزو، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة (90+2) من ركلة جزاء أيضا.

وارتفع رصيد سان لورينزو، الذي تعادل مع ريفر بليت وفيليز سارسفيلد في الجولتين الماضيتين، إلى 11 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد بلاتينسي، عند 7 نقاط في المركز الثامن.

يذكر أن بطولة الدوري الأرجنتيني تضم 30 فريقا، تم تقسيمهم على مجموعتين، حيث تضم كل منهما 15 ناديا.