قتلى ومصابين في انهيار جسر للمشاة بمومباي

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قالت الشرطة في الهند إن ٥ أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 عندما انهار جزء من جسر للمشاة خلال ساعة الذروة المسائية، اليوم الخميس، في مومباي العاصمة المالية للبلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة مومباي إن ثلاثة على الأقل من القتلى نساء. وتم نقل المصابين للمستشفى، وفقا لوكالة "رويترز ".

وتمت الاستعانة بحفار لإزالة الحطام الذي أوقف حركة المرور في طريق مزدحم في جنوب مومباي. وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.

وأعاد الحادث للأذهان مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 36 في 2017 في تدافع وقع وقت الذروة في محطة قطارات مزدحمة في المدينة.



