الخميس 14 مارس 2019 11:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟

النتـائـج تصويت

قتلى ومصابين في انهيار جسر للمشاة بمومباي


نشر فى : الخميس 14 مارس 2019 - 10:33 م | آخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 10:33 م

قالت الشرطة في الهند إن ٥ أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 عندما انهار جزء من جسر للمشاة خلال ساعة الذروة المسائية، اليوم الخميس، في مومباي العاصمة المالية للبلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة مومباي إن ثلاثة على الأقل من القتلى نساء. وتم نقل المصابين للمستشفى، وفقا لوكالة "رويترز ".

وتمت الاستعانة بحفار لإزالة الحطام الذي أوقف حركة المرور في طريق مزدحم في جنوب مومباي. وتم إرسال سيارات الإطفاء والإسعاف للموقع.

وأعاد الحادث للأذهان مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 36 في 2017 في تدافع وقع وقت الذروة في محطة قطارات مزدحمة في المدينة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك