ما هو الموقف القانوني من تجميد اتفاقية السلام بعد اجتياح رفح؟ مفيد شهاب يجيب

رد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا، على تساؤل اللواء سمير فرج: «هل ما حدث في ممر فيلادلفيا طبقا لاتفاقية السلام وهو ليس تهديدا مباشرا لمصر؛ ولكنه تهديد غير ‏مباشر، يسمح لنا بتجميد اتفاقية السلام؟».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن عملية تجميد اتفاقية السلام تحتاج إلى تأن أكبر، مشيرا إلى أن التهديد في الحالة الحالية غير مباشر وبالتالي لا يمكن الحديث عن تجميد الاتفاقية.

أكد أن الاعتداء المباشر فقط هو الذي يسمح بتجميد اتفاقية السلام، بل واعتبارها ملغية، معقبا: «قانونا لا نستطيع أن نقول إنه حدث اعتداء أو مساسا على الاتفاقية يسمح لمصر باتخاذ ‏موقف معين نتيجة هذا التصرف‏، الاتفاقية لا تزال قائمة من الناحية القانونية، ولا تسمح هذه الأحداث بتجميدها أو إلغائها».

وأوضح أن الأحداث الأخيرة من شأنها أن تؤدي إلى توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل على الصعيد السياسي، لكنها لا تسمح لمصر باتخاذ موقف قانوني تجاه اتفاقية السلام، قائلا: «التهديد في الحالة الحالية غير مباشر، وبالتالي لا استطيع الحديث أبدًا عن اتفاقية السلام إطلاقا، فالاتفاقية قائمة ولا يعتبر ما حدث يؤدي إلى المساس بهذه الاتفاقية».