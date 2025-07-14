وزير الخارجية الروسي يغادر كوريا الشمالية بعد زيارة استغرقت3 أيام

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غادر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كوريا الشمالية بعد اختتام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام لمدينة وونسان الساحلية الشرقية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين.

وغادر لافروف البلاد عبر مطار وونسان كالما يوم الأحد بعد أن ودعته وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هوي وكبير المبعوثين الروس في بيونج يانج، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بلافروف على متن يخته في وونسان يوم السبت. وخلال المحادثات، أعاد كيم تأكيد دعمه "غير المشروط" لحرب روسيا ضد أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما عقد لافروف الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع نظيرته الكورية الشمالية يوم السبت. وتعهدا ببذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحويلها إلى علاقات استراتيجية طويلة الأمد من خلال التنفيذ الأمين لمعاهدة الدفاع المشترك.

وقال خبراء إن كوريا الشمالية يبدو أنها دعت لافروف إلى وونسان في محاولة للترويج لمنطقة سياحية افتتحت حديثا وجذب السياح الروس.

وبعد زيارته لكوريا الشمالية، توجه لافروف إلى الصين لحضور اجتماع وزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام الروسية.