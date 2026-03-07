إسرائيل تنذر سكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري شمال نهر الليطاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، سكان مناطق جنوبي لبنان الواقعة جنوب نهر الليطاني بالإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال النهر.

يأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل للهجمات على البلاد منذ الاثنين، تزامنا مع الهجمات التي يشنها بالتعاون مع الولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيه: "تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الليطاني، عليكم إخلاء منازلكم فورًا".

وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر"، منذرا السكان إلى التوجه فورا إلى شمال نهر الليطاني.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة حزب الله في المنطقة تجبره على تنفيذ هجمات".