دورتموند يعبر سان جيرمان ويتأهل لنهائي دوري الأبطال

تأهل فريق بروسيا دورتموند الألماني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة نظيره باريس سان جيرمان في الدور قبل النهائي من المسابقة.



وفاز فريق دورتموند على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من نصف نهائي دوري الأبطال.



وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء في باريس، بفوز دورتموند بهدف نظيف سجله اللاعب ماتس هوملز في الدقيقة 50.



وينتظر الفريق الألماني في المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، الفريق الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ، التي ستقام مساء غدًا الأربعاء.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن يوم 1 يونيو القادم.