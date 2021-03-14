بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في أستراليا حتى الآن 119 ألفا و 580 جرعة، بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز اليوم السبت.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 9 آلاف و916 جرعة يوميا. وعلى أساس هذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر أكثر من 10 أعوام لتطعيم 75 فى المئة من السكان.

وبدأت حملة التطعيم في أستراليا قبل نحو أسبوعين.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أستراليا 29 ألفا و 112 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 909 حالات. ومضى حاليا عام واحد وستة أسابيع على تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسائل تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.