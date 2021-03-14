حماس تعلن انتخاب سيدة في مكتبها السياسي في قطاع غزة لأول مرة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، عن انتخاب سيدة في مكتبها السياسي في قطاع غزة لأول مرة.

وقالت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)نسخة منه، إنه في إطار استكمال العملية الانتخابية للحركة عقد مجلس شورى الحركة اجتماعا اليوم الأحد انتخب فيه أعضاء المكتب السياسي لقطاع غزة وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية.

وذكرت أنه "لأول مرة تنتخب إحدى الأخوات لعضوية المكتب السياسي للحركة بالإضافة إلى رئيسة الحركة النسائية".

ونشرت حماس قائمة بعشرين اسما تم انتخابهم لقيادتها في قطاع غزة يتقدمهم يحيى السنوار الذي أعيد انتخابه رئيسا للحركة لولاية ثانية وخليل الحية نائبا له، فيما سيشغل أسامة المزيني منصب رئيس مجلس شورى الحركة.

وبحسب البيان تم انتخاب جميلة الشنيطي عضواً في المكتب السياسي، وفاطمة شراب رئيسة الحركة النسائية.

وانطلقت الشهر الماضي انتخابات حماس الداخلية على أن تمر بعدة مراحل سرية من ممثلي المناطق إلى مجلس شورى الحركة الذي يتولى بدوره انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وتنتخب حماس قيادة لثلاثة أقاليم هي قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ومن ثم يتم انتخاب أعضاء المكتب السياسي العام للحركة والذي يشغل رئاسته حاليا إسماعيل هنية منذ عام 2007.