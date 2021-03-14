إعلام ليبي: السراج يسلم السلطة رسميا للحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل

قال مصدر مقرب من حكومة الوفاق لموقع «الساعة 24» الليبي، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتسيير الأعمال، فائز السراج، سيعود غدا إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من إيطاليا.

وبحسب الموقع، أوضح المصدر أن السراج سيسلم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء المقبل، في مراسم رسمية، مشيرًا إلى أن السراج سيغادر بعدها على الفور العاصمة الليبية طرابلس متجها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان مقتضب، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.