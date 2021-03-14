مجلس الدولة: سيكون للسيدات دور ومشاركة واضحة وفعالة في أداء العمل القضائي

قال المستشار طه كرسوع، المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إن مشاركة العنصر النسائي في المجلس، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وموافقة المجلس الخاص برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على تعيين عناصر نسائية نقلًا من هيئة النيابة الإدارية للعمل كقاضيات بمجلس الدولة.

وأضاف كرسوع، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك حرصًا من القيادة في مصر للعمل على إتاحة الفرصة وتمكين المرأة، مؤكدًا أن السيدات سيكون لهن دور ومشاركة واضحة وفعالة في أداء العمل القضائي الذي يتولاه المجلس.

وأوضح أن السيدات تعملن بدوائر مختلفة في محاكم الاستئناف والقضاء العادي وهيئة قضاء الدولة كنائبات عنها، فضلًا عن دورهن بهيئة النيابة الإدارية وتولي التحقيق بشأن القضايا المختصة بها.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إلى أن شروط التعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة يحددها القانون، متابعًا: «الدفعة الأولى التي نتشرف بانضمامها لنا من الحاصلات على الأقل على تقدير تراكمي جيد جدًا في الليسانس ويفضل أن يكونوا من ذوات الترتيب في دفعتهن».

وقال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة وعمل أفضل التيسيرات لهن؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.