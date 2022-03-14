ظرف طارئ يمنع الرئيس الأوكراني من إلقاء كلمة أمام المجلس الأوروبي

قال المجلس الأوروبي، إن ظرفًا طارئًا منع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من إلقاء كلمة أمام المجلس، دون أن يحدد ماهية هذا الظرف.

ونقلت قناة "العربية" عن المجلس قوله إنّ رئيس الوزراء الأوكراني ألقى كلمة نيابة عن زيلينسكي أمام المجلس.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.