نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر للمرة الأولى مقاتلة "سو-34" الملقبة بـ"قاذفة الجحيم"، لحظة استهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وقالت قناة "روسيا اليوم" إن القاذفة استهدفت البنية التحتية بصاروخ عالي الدقة في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستخدمت مقاتلات القاذفة "سو-34" قنابل "كاب – 500" فائقة الدقة وصواريخ "خا – 29 إل" الموجهة بالليزر حيث تعد "سو - 32" من أقوى المقاتلات - القاذفات في الجيش الروسي.

وتحتوي Su-34، المصممة استنادا إلى مقاتلة التفوق الجوي Su-27 Flanker، على قمرة قيادة مدرعة مع مقعدين يقعان بجانب بعضها البعض لطاقمها المكون من شخصين: القائد ومساعد الطيار.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.