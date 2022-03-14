بوتين يوقع مرسوما يسمح لشركات الطيران بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يسمح لشركات الطيران بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.

جاء ذلك حسبما أوردته وسائل إعلام في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل حتى الآن.

في سياق متصل، أجرى بوتين مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء لوكسمبورج، حيث أطلعه بشكل مفصل على أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.