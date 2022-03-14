أردوغان لا يستبعد شراء المزيد من الأسلحة من روسيا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لا يستبعد من حيث المبدأ شراء بلاده المزيد من الأسلحة من روسيا.

وخلال لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أنقرة، قال أردوغان اليوم الاثنين إن من السابق لأوانه الإدلاء بتصريح عن هذا الأمر وإنه يجب النظر فيما سيجلبه المستقبل، مشيرا إلى أن تركيا عازمة على الإبقاء على علاقاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا.

كانت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي اشترت نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 في عام 2017 ما أثار انتقادات ضدها من داخل الحلف، وكانت الولايات المتحدة في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على تركيا لهذا السبب، كما تم استبعاد تركيا من مشروع تسلح مهم خاص بتطوير طائرات إف-35 المقاتلة.

وتعتبر أنقرة نفسها وسيطا في الصراع الأوكراني وهي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع أوكرانيا وروسيا، وكانت العاصمة التركية استقبلت في الأسبوع الماضي لقاء لوزيري خارجية البلدين وهو أول لقاء على هذا المستوى الرفيع منذ بدء الحرب.