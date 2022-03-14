قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج لمنطقة حظر طيران لوقف القصف الروسي.

وأضاف في كلمة ألقاها من وسط العاصمة كييف، اليوم الاثنين، أن بلاده في حاجة إلى دعم عسكري غربي، داعيًّا "المتطوعين" للمساهمة بالقتال ضد روسيا.

وتابع: " نحتاج إلى المزيد من الأسلحة لمواصلة القتال فالحرب مستمرة ونحن لن نستسلم".

وفيما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تنتظر نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، فقد أكّد أن بلاده يحق لها أن تكون أوروبية.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.