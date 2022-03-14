أبو الغيط: الجامعة العربية مستعدة لإيفاد فريق لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، استعداد الجامعة العربية لإيفاد فريق لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية .

وقال أبو الغيط، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في قصر بعبدا: "أثرنا نقطة إرسال فريق لمراقبة الانتخابات النيابية مع الرئيس عون، وأعربت عن استعداد الجامعة الدائم لإيفاد فريق، وقد سبق أن قمنا بهذه الخطوة في الجزائر والعراق وفلسطين ومناطق كثيرة، واعتقد أننا سننفذ هذا الأمر".

ولفت إلى أنه "وجد لدى الرئيس عون تصميماً على إجراء الانتخابات في موعدها، وإطلاق لبنان نحو المزيد من الاستقرار واستعادة الأوضاع اللبنانية خلال الفترة المقبلة".

وأعلن أنه استمع إلى تقييم الرئيس عون "للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية، خاصة وأن لبنان هو في رئاسة المجلس الوزاري العربي حالياً لمدة ستة أشهر".

وحول موعد القمة العربية أشار أبو الغيط إلى أن "الجزائر أبلغت كافة الدول العربية أن القمة ستعقد في الأول والثاني من نوفمبر المقبل في الجزائر".

وأضاف أن "الأزمة الاوكرانية موجودة ولكن لا يجب أن ينسى العالم الأوضاع الضاغطة في لبنان نتيجة وجود اللاجئين العرب على أراضيه، وقد استضافهم لسنوات طويلة من دون أي دعم خارجي، هذه نقطة لا يجب أن نفوّتها، وأن نثيرها طوال الوقت، خصوصاً في ظل الوضع الحالي".

بدوره، دعا الرئيس عون إلى معالجة عاجلة لملف النازحين السوريين لا سيما وأن القتال توقف في معظم المناطق السورية، مؤكدا أن "الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة تحتّم أكثر من أي وقت العمل سريعاً على تحقيق التضامن العربي".

ولفت إلى أن "ملف النازحين السوريين إلى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما وأن القتال توقف في معظم المناطق السورية".

وأضاف عون أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها في 15 مايو المقبل"، مرحباً بأي متابعة من جامعة الدول العربية لهذه الانتخابات".

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، تداول أبو الغيط مع الرئيس عون "في الأوضاع العربية عموماً، وفي الوضع في لبنان خصوصاً، وفي التطورات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما منها الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر".