أنباء عن سقوط قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ وسط مدينة دونيتسك

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أفادت تقارير إعلامية، بسقوط قتلى وجرحى إثر سقوط صاروخ وسط مدينة دونيتسك في إقليم دونباس.

أعلنت قوات لوجانسك "الانفصالية"، أنّ خسائر القوات الأوكرانية في الأفراد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت 137 قتيلا.

جاء ذلك في وقت قالت فيه القوات الانفصالية في إقليم دونيتسك، إنّ القوات الأوكرانية قصفت وسط المدينة ودمرت مبان إدارية.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.