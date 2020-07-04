رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مساء اليوم الأحد، حفل تنصيب اتحاد طلاب الجامعة، بمكتبة مصر العامة، بحضور الأستاذ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ الدكتور محمد محجوب، اتحاد طلاب الجامعة، على نجاحهم في كسب ثقة زملائهم، مطالبا المجلس الجديد بأن يكون على قدر المسؤولية، مؤكدا أن الهدف من اتحاد الطلاب هو تكوين قيادات ناشئة تستطيع قيادة زمام الأمور، أثناء دراستهم في الجامعة وبعد التخرج أيضا.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بالطلاب الذين يمثلون جامعة الأقصر خير تمثيل في كافة المحافل والمسابقات والأنشطة، ويحصدون العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة، موضحًا أن هذا الاتحاد يعتبر قناة التواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة وإداراتها المختلفة ورعاية الشباب من أجل خدمة كافة الطلاب.

وأكد أن هذه الانتخابات أفرزت نخبة من خيرة شباب الجامعة خلقا وعلما، مطالبا بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة التى لها كل الدعم.

بدوره ، نائب رئيس الجامعة، أن هناك اهتماما كبيرا توليه الدولة بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات، لتفعيل التبادل الطلابي بين الجامعات المختلفة ليس فقط في مجال الأنشطة بل في كافة المجالات، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع، معربا عن سعادته بطلاب الجامعة الذين كان لهم تواجد كبير في كافة المحافل هذا العام وحصدوا العديد من الجوائز في كافة المسابقات، مطالبا اتحاد طلاب الجامعة بوضع الجامعة في المكانة التي تليق باسم الأقصر العالمي.