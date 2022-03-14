 الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا على الفور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا على الفور

كييف - أ ش أ
نشر في: الإثنين 14 مارس 2022 - 9:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 مارس 2022 - 9:45 ص

حثت السفارة الأمريكية في كييف، المواطنين الأمريكيين، على مغادرة أوكرانيا على الفور، مع استمرار العملية العسكرية الروسية للأسبوع الثالث.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن السفارة طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا، لافتة إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض.

ولا تزال العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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