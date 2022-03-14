بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مع الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي "محمد عزمين علي"، تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والمسائل ذات الصِّلة بدفع العلاقات الثنائية قدمًا نحو آفاق أرحب.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن اللقاء يأتي في إطار زيارة الوزير الحالية إلى ماليزيا، ضمن الجولة الآسيوية.

وأضافت الخارجية أن الوزير الماليزي، أقام على شرف الوزير شكري، مأدبة عشاء عمل ضمّت كل من وزيريّ المالية والاقتصاد الماليزييّن، ولفيف من المسؤولين الحكوميين وكبار قادة وممثلي مجتمع الأعمال الماليزي، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "بتروناس" الماليزية، وذلك في إطار الاهتمام بالتواصُل البنّاء بين البلدين من أجل تعزيز التعاون المشترك لما فيه صالح البلدينّ والشعبيّن الصديقيّن.