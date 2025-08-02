تضرر قاعدة نووية روسية بسبب تسونامي

كشفت صور أقمار اصطناعية، أن قاعدة الغواصات النووية التابعة للأسطول الروسي تعرضت لأضرار بسبب موجات تسونامي التي ضربت الساحل الروسي، يوم الأربعاء، إثر زلزال بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر.

الصور حصلت عليها صحيفة "تلجراف" البريطانية والتي ذكرت، الجمعة، أن موجات تسونامي اجتاحت قاعدة "ريبايتشي" الواقعة في شبه جزيرة كامتشاتكا، في أقصى شرقي البلاد.

وأظهرت الصور التي التقطت صباح الخميس، بواسطة قمر اصطناعي تابع لشركة "أومبرا سبيس"، أن جزءا من أحد الأرصفة قد انحرف عن موقعه الأصلي، ما يشير إلى أنه قد انفصل عن مربطه الأصلي.

ولم تظهر الصور غواصات رأسية في الرصيف أثناء اجتياح موجات تسونامي للقاعدة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية ليست له أهمية عسكرية.

وتضم هذه القاعدة غواصات نووية، من طرازي بوريه الحديثة، وطرازات "دلتا" من الحقبة السوفياتية.

وتقع قاعدة "ريبايتشي" داخل خليج أفاتشا على بعد 120 كلم من بؤرة الزلزال، ويضم الخليج أيضا منشآت لتحميل الصواريخ وحوضا لصيانة السفن.

وبحسب الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) سيدهارث كوشال، فإنه لا توجد مؤشرات على تعرض أسطول الغواصات لأي ضرر.

وأضاف: "لا أعتقد أن بالإمكان الجزم بشيء أكثر من أن الرصيف تعرض لضرر، والذي أظن أنه لن يؤثر كثيرا على وتيرة العمليات في القاعدة".

ووفقا للصحيفة فإن أرصفة قاعدة "ريبايتشي" مصممة خصيصا لتحمل الصدمات الزلزالية، كما أن القاعدة صممت لتحمل هجمات نووية محتملة، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وضرب زلزال كامتشاتكا، الأربعاء، بقوة 8.8 درجات في شرق آسيا، ويعد من أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق، وتسبب في موجات تسونامي في بعض المناطق القريبة من مركز وقوعه.