الكرملين: القوات الروسية لا تستبعد وضع مدن كبيرة في أوكرانيا تحت سيطرتها الكاملة

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ القوات الروسية لا تستبعد وضع مدن كبيرة في أوكرانيا تحت سيطرتها الكاملة مع ضمان أقصى درجة من الأمن للسكان.

ونقلت وسائل إعلام، عن بيسكوف قوله اليوم الاثنين، إنّ القوات الروسية ستنفذ كل الخطط في أوكرانيا بشكل كامل وحسب الجدول الزمني.

وأوضح أن روسيا لديها الموارد العسكرية الكافية لإنجاز مهمتها في أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو لم تطلب مساعدة عسكرية من الصين.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.